افتتاح معرض أسبوع المهن بمعهد البحرين للتدريب‎ المنامة في 19 مارس/ بنا / يفتتح معهد البحرين للتدريب يوم غد الثلاثاء معرض أسبوع المهن 2018، برعاية كريمة من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وبمشاركة 25 جهة من مختلف الشركات والمؤسسات، ويستمر من 20-22 مارس، من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بمبنى الهندسة رقم 20 بمقر المعهد.



ويوجه معهد البحرين للتدريب الدعوة للجمهور الكريم للمشاركة في فعاليات المعرض، إذ يعد فرصة سانحة أمام الباحثين عن العمل للاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة لمختلف التخصصات المهنية في المؤسسات المشاركة، كما يسهم في إطلاع طلبة الجامعات والمدارس الثانوية على الاحتياجات الملحة لسوق العمل، لمساعدتهم على تحديد وجهتهم المهنية المستقبلية.



وتصاحب المعرض في هذه النسخة مجموعة من الفعاليات، أبرزها مجموعة من الورش والمحاضرات لنخبة من المتخصصين، إضافةً إلى مسابقة المهارات 2018، والتي تقام للعام الرابع على التوالي، بمشاركةً 56 متسابقًا ضمن 15 مهارة، بإشراف 38 خبيرًا متخصصًا من مدربي المعهد.



ويهدف معهد البحرين للتدريب من خلال إقامة هذه المعارض والفعاليات إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات والمؤسسات العاملة في مملكة البحرين، لتعريفها بمخرجات المعهد، وإعطائها الفرصة لعرض الوظائف الموجودة لديها، وتهيئة المتدربين وخاصةً الخريجين للانخراط في سوق العمل، فضلًا عن توطيد الشراكة المجتمعية بين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار كما جرت العادة كل عام.







ل.ب/خ.س



بنا 0637 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/19 - 47 : 09 AM