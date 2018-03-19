الهلال الأحمر الاماراتي يواصل توزيع المساعدات الغذائية في تعز تعز في 19 مارس /بنا/ واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ حملاتها الإنسانية والإغاثية في اليمن بهدف تحسين الظروف المعيشية التي يخلفها حصار ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية.



ووزعت فرق الهلال الأحمر، نقلا عن وكالة الانباء الاماراتية، مئات السلال الغذائية انطلاقا من جامع الشيخ موسي بقرية الشرف بمديرية الصلو في تعز، ضمن المرحلة الثالثة من عملية التوزيع التي استهدفت قرى الدوملة و القرافة و حبك و الكربة و الإقيوس والمسلاب.



وتكثف هيئة "الهلال الأحمر" عملية تقديم كل أوجه الدعم لليمن وشعبه على المستويات الإنسانية والإغاثية والتنموية.





خ.س



بنا 0610 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/03/19 - 22 : 09 AM