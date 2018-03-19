شاركت في المنتدى الخليجي للرقابة الدوائية بدبي .. الجلاهمة: تسجيل أكثر من 3700 دواء في البحرين العام الماضي دبي في 19 مارس / بنا / شاركت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في المنتدى الخليجي للرقابة الدوائية الذي عقد في دبي مؤخراً، والمتعلق بمناقشة الأنظمة الرقابية حول الدواء في مواضيع تسجيل وترخيص الأدوية. حيث شاركت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة وانوال شعبون من قسم الرقابة الدوائية.



وقدمت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة عرضاً حول الإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن تسجيل وترخيص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، مستعرضة القرارات والإجراءات الجديدة الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة وتحديداً القرار رقم (12) لسنة 2016 والمعدل بقرار رقم (8) لسنة 2017 والذي يسهل إجراءات ترخيص الأدوية لحين تسجيلها إذا كانت مسجلة في هيئات دولية معروفة.



كما استعرضت الجلاهمة احصائيات العام 2017، والتي بينت تسجيل أكثر من 3700 دواء في المملكة، والتصنيف الجديد للمكملات الغذائية الذي سهل دخول الكثير من المستحضرات الصحية والمكملات الغذائية إلى البحرين.



وبينت الجلاهمة بأن المنتدى تناول أيضاً الإجراءات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لتسعير الأدوية وتوحيدها فيما بينها، وآخر المستجدات في تقديم الملفات الالكترونية لتسجيل الأدوية، ونظام الترميز ومتابعة الأدوية من خلال تطبيق نظام (الباركود) الذي ستعتمده المملكة في العام 2019.



على صعيد متصل، عقدت الهيئة اجتماعاً خاصاً لممثلي جميع شركات الأدوية الذين لديهم أية استفسارات تخص البحرين، حيث التقت الرئيس التنفيذي بكافة ممثلي الشركات، وتمت الإجابة على جميع استفساراتهم بهذا الشأن، وتحديد مواعيد لزيارة المملكة لإنهاء إجراءاتهم.



وأشاد المشاركون في المنتدى بالإنجازات التي حققتها البحرين من خلال الإجراءات التي تتخذها الهيئة وأبدى الكثير من أصحاب الشركات اشادتهم بالتطور الكبير الذي شهدته البحرين في تسجيل وترخيص الأدوية من حيث الوقت المعتمد والإجراءات المطلوبة، مما انعكس على سمعة المملكة في قطاع الصيدلة والأدوية.









أ.ا.ش/و.ش



بنا 0602 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/03/19 - 07 : 09 AM