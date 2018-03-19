تعيين وانغ يي وزيرا للخارجية الصينية وجانج محافظا للبنك المركزي بكين في 19 مارس/ بنا / أعلن في الصين اليوم عن تعيين وانغ يي في منصب وزير الخارجية الصيني خلال الدورة السنوية الجارية للهيئة التشريعية الوطنية.

واجرت الصين سلسلة من التغييرات في سلم القيادة بعد انتخاب شي جين بينغ رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، وتعيين لي كه تشيانغ رئيسا لمجلس مجلس الوزراء.



كما تم انتخب البرلمان الصيني، يي جانج، نائب محافظ البنك المركزي الصيني السابق، محافظا للبنك مركزي، خلفا لتشو شياو تشوان.

ويشير تعيين يي إلى أن الصين ستواصل سياساتها المالية وجهودها لكبح جماح ديون البلاد المتضخمة.





وانتخب البرلمان الصيني الحكومة الجديدة، بما في ذلك أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء وخمسة مستشارين حكوميين.





و.ش



بنا 0557 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/03/19 - 03 : 09 AM