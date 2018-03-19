وزيرة خارجية سيئول : كيم جونغ-أون أعطى كلمة مباشرة بشأن التزامه بنزع السلاح النووي سيئول في 19 مارس /بنا/ قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا إن كوريا الشمالية لبت شروطا مسبقة لمحادثات القمة بين الكوريتين، مضيفة أن كوريا الجنوبية طالبت كوريا الشمالية الإشارة بوضوح إلى الالتزام بنزع السلاح النووي.



واضافت خلال مقابلة أجرتها معها قناة "سي بي إس" الأمريكية ان كيم جونغ اون أعطى كلمته بشأن التزامه بنزع السلاح النووي، ومشيرة الى أن هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها الكلمات مباشرة من زعيم كوريا الشمالية.





كما اعربت من جهة اخرى عن ثقة بلادها بأن القوات الأمريكية ستتمركز في كوريا الجنوبية، وذلك تعليقا على ما تناقلته وسائل إعلامية بأن الرئيس ترامب لمح إلى انسحاب هذه القوات.



واوضحت كانغ ان التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يمثل أساسا السلام والأمن ليس في شمال شرق آسيا فقط، بل في شبه الجزيرة الكورية خلال العقود الماضية.





خ.س



بنا 0549 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/19 - 01 : 09 AM