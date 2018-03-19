اتحادات امريكية تطلب وقف خطة ترمب فرض رسوم على الواردات من الصين واشنطن في 19 مارس /بنا/ أرسل 45 اتحادًا لأرباب العمل الأميركيّين رسالة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل إنهاء خططه الهادفة الى فرض ضريبة على الواردات من الصين، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.



واعتبرت هذه الاتحادات التي تمثل جزءًا كبيرًا من شرائح الاقتصاد الأميركي، ان فرض رسوم جمركية كبيرة من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من العواقب السلبية على الاقتصاد الأميركي.



واضافت هذه الاتحادات التي تمثل مختلف القطاعات، من الزراعة إلى المنسوجات والملابس والتكنولوجيا وغيرها، ان تلك الرسوم ستثير ردود فعل انتقامية وتؤثر على الصادرات الأميركية وتزيد الكلفة على الشركات والمستهلكين.



وفاجأ ترامب شركاء بلاده التجاريين في وقت سابق هذا الشهر عندما تعهد فرض رسوم نسبتها 25 % على الفولاذ المستورد 10% على الألمنيوم.



وقد تعهدت دول من حول العالم بالرد على هذه الاجراءات ، وكان رد الاتحاد الأوروبي الأشد حيث وضع لائحة للمنتجات الأميركية التي قد تشملها اجراءات مضادة بما فيها الفستق والدراجات النارية.



وتثير تصريحات ترامب الخشية من حرب تجارية عالمية لا سيما مع الصين، الشريك التجاري الثاني للولايات المتحدة مع ان الفولاذ الصيني يمثل أقل من 2% من مجمل واردات الفولاذ الأميركية التي تأتي بصورة رئيسية من كندا (16%) والبرازيل (13%) وكوريا الجنوبية (10%).





خ.س



بنا 0535 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/19 - 38 : 08 AM