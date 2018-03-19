بريطانيا تدعو روسيا الى اجراء تحقيق مشترك بشأن اغتيال الجاسوس الروسي لندن في 19 مارس/ بنا / دعت الخارجية البريطانية لتحقيق مشترك مع روسيا في قضية تسميم العقيد السابق سيرغي سكريبال ومقتل رجل الأعمال الروسي نيقولاي غلوشكوف في بريطانيا مؤخرا.



وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا ترغب في إجراء تحقيق مشترك مع روسيا في حادث تسميم سكريبال ومقتل غلوشكوف.



وأشار جونسون إلى أن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيصلون اليوم الاثنين إلى بريطانيا لإجراء تحقيق في قضية سكريبال وابنته، وأضاف: "سيصل المحققون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الاثنين لبدء تحقيقهم في ما يحيط بمادة غاز الأعصاب التي استخدمت في محاولة اغتيال سكريبال وابنته في ساليزبري في 4 مارس".



وأضاف أنه سيتم فحص العينات في مختبرات دولية معروفة تختارها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن الاختبارات ستستغرق أسبوعين على الأقل.





و.ش



بنا 0529 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/19 - 34 : 08 AM