البرلمان الكوري الجنوبي يبدأ مناقشة تعديل الدستور أواخر الشهر الجاري سيؤول في 19 مارس/ بنا / اعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن الرئيس مون جيه-إن يعتزم تقديم مشروع قانون بتنقيح الدستور إلى الجمعية الوطنية في يوم 26 مارس الجاري.



ونقلت وكالة "يونهاب" عن المكتب الرئاسي انه سيتم قبل تقديم المشروع إلى الجمعية الوطنية، الكشف عن مشروع القانون للجمهور تدرجيا لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.



وقال مساعد الرئيس مون للشؤون السياسية جين سونغ-جون في مؤتمر صحفي اليوم إن الرئيس مون أمر بإجراء الاستعداد التام لتقديم مشروع القانون في يوم 26 مارس الجاري.



واوضح مصدر بالمكتب الرئاسي إن 26 مارس هو آخر يوم تقدم فيه الحكومة مشروع قانونها قبل الانتخابات المحلية المرتقبة في يوم 13 يونيو، نظرا لأن الجمعية الوطنية تطلب 60 يوما على الأقل لمراجعة مشروع القانون.



و.ش



بنا 0502 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/19 - 08 : 08 AM