اصابة مواطن سعودي جراء مقذوف عسكري اطلقه حوثيون من داخل اليمن نجران في 19 مارس/ بنا / أعلن الدفاع المدني السعودي عن سقوط مقذوف اطلقه الحوثيون من داخل الاراضي اليمنية، على احياء سكنية في مدينة نجران ما اسفر عن اصابة مواطن سعودي.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء امس، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران ، مما نتج عنه إصابة مواطن، وتم نقله إلى المستشفى، ومباشرة تنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



و.ش



بنا 0455 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/19 - 13 : 08 AM