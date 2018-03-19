أكثر من 1500 عائلة فلسطينية تحت الحصار في مخيم اليرموك جنوب دمشق

بيروت في 19 مارس/بنا/ أكدت تقارير أخبارية أن أكثر من 1500 عائلة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين يواجهون حصارًا مشددًا من قبل قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها علاوة على استهدافه بالصواريخ وقذائف الهاون.



واشارت التقارير إلى أن نظام الأسد يواصل قطع الماء والكهرباء عن مخيم اليرموك ويمنع إدخال المواد الغذائية والطبية وغيرها ويُحظر على الأهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية ، في حين أدى القصف المتكرر والحصار المستمر إلى توقف جميع مشافي ومستوصفات المخيم عن العمل وقضى على إثرها عدد من الكوادر الطبية بسبب قصف الطائرات وقذائف الهاون.



يُشار أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون أوضاعاً صعبة ومأساوية في ظل عمليات التهجير وغلاء الأسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل، علاوة على الاعتقالات وسقوط ضحايا جراء الصراع الدائر.



خ.أ



بنا 0314 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/19 - 18 : 06 AM