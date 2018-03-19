مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 19 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين.



القيادة تهنئ الرئيس الصيني بإعادة انتخابه.



سمو رئيس الوزراء يستقبل أبناء واحفاد محمد بن فطيس بن سالم الهاجري..ويؤكد: نحن جميعاً نعمل يداً بيد من أجل حاضر البحرين ومستقبلها‎.



برئاسة سمو ولي العهد اللجنة العليا للتخطيط العمراني تعتمد واجهة بحرية تمتد الى 14 كيلومتر في مرحلتها الأولى.



سمو الشيخ سلمان بن خليفة يستقبل السفير الروسي لدى البحرين.



سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل المدير العام الاقليمي لشركة مايكروسوفت.



الشيخ عبد الرحمن بن محمد يستعرض مع السفير الأمريكي ملامح التجربة البحرينية في التعايش السلمي.



سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين تزور مركز الاتصال الوطني.



خالد بن حمود يدشن حفل افتتاح فندق كراون بلازا البحرين.



اختيار 10 مواهب للمشاركة في (تحدي الرواد 2018).



هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تشارك في فعاليات أسبوع المرور الخليجي.



خبراء التحكيم الدولي ينهون في البحرين الجولة الأولى من تحكيم الدورة الرابعة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية.



في احتفالية مجلس النواب باليوم العربي لحقوق الإنسان.. مساعد وزير الخارجية: فعاليات "المجلس الحقوقية" تنشر الوعي وتعزز الحقوق‎ .



مركز دراسات ينظم ورشة عمل متخصصة عن مكافحة الإرهاب.



طيران الخليج تشارك في معرض أرامكو السعودية السنوي للسفر 2018.



برعاية من معالي الشيخة حصة آل خليفة.. انطلاق المؤتمر العالمي لريادة الأعمال والابتكار.



في تصريحات لـ(بنا) ..المشاركون في مؤتمر ريادة الأعمال والإبتكار يثمنون انعقاد المؤتمرات الريادية في البحرين.



قسم العيون بالسلمانية ينظم فعالية توعوية بمناسبة أسبوع الجلوكوما العالمي.



محافظ العاصمة: يوم الشراكة المجتمعية فتح آفاقاً للتعاون بين مختلف فئات المجتمع.



وفد قضائي سعودي يزور مجمع محاكم الأسرة ويطلع على تجربة صندوق النفقة



القائد العام يستقبل قائد مجموعة القتال لقوة دفاع البحرين المشاركة في التمرين المشترك (درع الخليج/1).



سعادة رئيس هيئة الأركان يزور إحدى وحدات قوة دفاع البحرين‎.



وزارة الصحة تتابع تنفيذ دراسة مشروع المسح الوطني.



البحرين تستضيف المنتدى العربي للإعلام المسؤول مجتمعيا وتكريم الفائزين بجائزة التزام.



وزارة المواصلات و الاتصالات تعلن عن تدشين برنامج إصدار تصاريح الطائرات آلياً.



وزير المالية يبحث سبل التعاون الاقتصادي مع السفير الأسترالي.



محافظ العاصمة يتسلم أطروحة دكتوراه عن هندسة السلامة.



3 مشاريع بلغت المرحلة النهائية ضمن فئات مختلفة متنافسون من البحرين يتأهلون إلى المرحلة النهائية من جوائز (ميد لجودة المشاريع).



غرفة التجارة والصناعة تستضيف لقاء تعريفيا حول نظام التخليص المسبق للشاحنات بجسر الملك فهد.



البحرين للمعارض تـوقع اتفاقية شراكة مـع مـؤتـمـر (حـيـاة طـبـيـب الأسـنـان).



وكيل «الزراعة»: البحرين ستعود مرة أخرى إلى بلد المليون نخلة.



مجلس الأمن الدولي يبحث غدا الاثنين الأوضاع في سوريا هي الرابعة في مارس الجاري.



مناورات التمرين المشترك بين القوات السعودية والجيش الأمريكي (الصداقة 2018) تتواصل حتى الاربعاء المقبل.











خ.أ



بنا 0221 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/19 - 26 : 05 AM