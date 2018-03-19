الطقس في مملكة البحرين: معتدل بوجه عام مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق

المنامة في 19 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله معتدل بوجه عام مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة أحيانا، وتقل سرعتها من 7 إلى 17 عقدة خلال الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدم في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 29 والصغرى 19.



الرطوبة النسبية العظمى 75% الصغرى 25 %.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة أحيانا خلال النهار ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



شروق الشمس: 5:46 صباحا.. غروب الشمس 5:44 مساءا.





خ.أ



بنا 0208 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/03/19 - 20 : 05 AM