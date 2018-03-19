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الطقس في مملكة البحرين: معتدل بوجه عام مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق
2018/03/19 - 20 : 05 AM

المنامة في 19 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله معتدل بوجه عام مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة أحيانا، وتقل سرعتها من 7 إلى 17 عقدة خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدم في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 29 والصغرى 19.

الرطوبة النسبية العظمى 75% الصغرى 25 %.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة أحيانا خلال النهار ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.

شروق الشمس: 5:46 صباحا.. غروب الشمس 5:44 مساءا.


خ.أ

بنا 0208 جمت 19/03/2018


عدد القراءات : 2         اخر تحديث : 2018/03/19 - 20 : 05 AM
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