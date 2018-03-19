الادعاء الايطالي يصادر سفينة لإنقاذ المهاجرين تابعة لمنظمة اغاثة اسبانية غير حكومية

روما 19 مارس/بنا/ صادر الادعاء الايطالي يوم الأحد سفينة لإنقاذ المهاجرين تابعة لمنظمة إغاثة اسبانية غير حكومة، وذلك بعد رفضها تسليم المهاجرين إلى السلطات الليبية.



وكانت السفينة التي تديرها منظمة (بروكتيفا أوبن آرمز) غير الحكومية، رست في ميناء بوزالو في صقلية يوم السبت، وكان على متنها 216 شخصًا.



ووحسب تقارير ايطالية أن رئيس المنظمة غير الحكومية أوسكار كامبس، كتب على صفحته على (تويتر) قائلا "إنهم يتهموننا بالارتباط الإجرامي والتحريض على الهجرة غير الشرعية لرفضنا تسليم النساء والأطفال إلى الليبيين".



وقاومت المنظمة مطالب الليبيين، ثم اتهمت خفر السواحل الإيطالي بالمماطلة في منحها الإذن بالرسو في ميناء إيطالي.



وكانت منظمة (بروكتيفا أوبن آرمز) قد تقدت بشكوى يوم الجمعة، من أن إحدى وحدات خفر السواحل الليبية هددت "بإطلاق النار" على سفينتها ما لم تقم بتسليم النساء والأطفال الموجودين على متنها.









خ.أ



بنا 0122 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/19 - 38 : 04 AM