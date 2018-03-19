الاتحاد الافريقي يلعن عن اتفاقية للتجارة الحرة بين دول القارة يوم الأربعاء المقبل أديس أبابا في 19 مارس/بنا/ أعلن الاتحاد الافريقي ومقره أثيوبيا بأن البلدان الأعضاء ستوقع في العاصمة الرواندية مدينة كيغالي على اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.



وذكرت وكالة الانباء الاثيوبية (ينا) أن الاتحاد الافريقي دعا زعماء الاتحاد الأعضاء لاجتماع طارئ في مدينة كيغالي للتوقيع على اعلان التجارة الحرة في المنطقة والتي تهدف إلى المساعدة في تعزيز العلاقة التجارية بين بلدان افريقيا، كما تسهم في تغيير حياة ملايين الأشخاص في افريقيا، وستجري المشاورات بين رؤساء بلدان افريقيا واعضاء المؤسسات التجارية في المنطقة قبل التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الجارية.



وفي هذا السياق قال الرئيس الروندي ورئيس الاتحاد الافريقي الحالي بول كاغامي " إن فكرة تأسيس التجارة الحرة في البلدان الافريقية مرت عليه حوالي 40 عاما، وان هذه الاتفاقية التاريخية ستأتي بتغيير جذري في وحدة دول القارة".



ومن جانبه قال مفوض الاتحاد الافريقي موسى فقي ان "التجارة الحرة في المنطقة ستطور مكانة تجارة افريقيا في التجارة العالمية، كما يمكن بلدان افريقيا التسجيل مع البلدان المتقدمة في الاقتصاد"، مشيرا الى انه سيمكن المجتمع الافريقي التحدث بشكل متساو مع البلدان المتقدمة.



وتشير المعلومات الى ان رؤساء بلدان افريقيا سيشاركون في مناسبة اعلان اتفاقية المنطقة التجارة الحرة التي ستجري في كيغالي يوم الأربعاء المقبل.







خ.أ



بنا 2251 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/19 - 13 : 02 AM