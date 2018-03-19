احتجاج صيني شديد اللهجة لدى واشنطن بسبب قانون جديد يعزز العلاقات الأمريكية مع تايوان

بكين في 18 مارس/بنا/ قدمت الحكومة الصينية احتجاجا قوي اللهجة بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون جديد يعزز العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان بشكل أكبر.



فقد وقع ترامب على قانون السفر إلى تايوان يوم الجمعة، ويشجع القانون على إجراء زيارات متبادلة بين مسؤولين أمريكيين وتايوانيين على جميع المستويات.



ووردا على الخطوة الامريكية أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" في بيان أمس عن معارضة قوية للقانون بالقول إنه ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، وأضاف أنه يبعث بإشارة خاطئة للقوى المؤيدة لاستقلال تايوان.



وطالب لو الحكومة الأمريكية بالتصرف بشكل مناسب للحيلولة دون التسبب بضرر خطير في العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان، منتقدا التحرك الأمريكي في تصريح له، مؤكدا بأنه سيضر بجهود تطوير العلاقات بين جيشي البلدين.



خ.أ



بنا 2240 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/19 - 11 : 02 AM