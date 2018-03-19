اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على مواصلة ممارسة أقصى درجات الضغط على كوريا الشمالية

طوكيو في 18 مارس/بنا/ اتفق وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية على حاجة بلديهما للمحافظة على ممارسة أقصى درجات الضغط على كوريا الشمالية من أجل نزع أسلحتها النووية وذلك استنادا إلى الدروس المستفادة من الخبرات السابقة.



وقد التقى وزير الخارجية الياباني تارو كونو مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا في واشنطن يوم أمس السبت.



وحسب هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (NHK) اتفق الوزيران على ضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط على كوريا الشمالية حيث لم تقد المحادثات السابقة إلى تخليها عن أسلحتها النووية.



وأعاد كونو التأكيد على استعداد بلاده لتغطية التكاليف الأولية إذا قبلت كوريا الشمالية زيارة مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على موقف اليابان الرامي لإيجاد تسوية شاملة لقضايا كوريا الشمالية النووية والصاروخية والاختطافات.



ويقول مسؤولو وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كانغ أشادت أيضا بجهود اليابان حيال التعبير عن استعدادها لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية وإحلال السلام في المنطقة.



ولكن المسؤولين لم يذكروا ما إذا كان الوزيران قد ناقشا العقوبات والضغط على كوريا الشمالية.



خ.أ



بنا 2237 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/19 - 10 : 02 AM