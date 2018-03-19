ألمانيا بتت في طلبات لجوء أكثر من دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة العام 2017

برلين في 18 مارس/بنا/ كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن عدد القرارات التي أصدرتها السلطات الألمانية للبت في طلبات لجوء في 2017، فاق مجموع القرارات التي صدرت في سائر دول الاتحاد الأوروبي في نفس العام.



قالت صحيفة (فيلت) الألمانية، في عددها الذي سيصدر غدا الاثنين استنادا إلى أعداد المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، أن عدد القرارات التي أصدرتها السلطات الألمانية للبت في طلبات لجوء بلغ 524 ألف و185 قرارا، فيما بلغ عدد هذه القرارات في بقية الدول السبع والعشرين التابعة للاتحاد الأوروبي 435 ألف و70 قرارا.



وعلى الرغم من أن الإحصاءات الخاصة بالتشيك وإسبانيا لم ترد بعد، إلا أن عدد الطلبات التي تم البت فيها من قبل سلطات الدولتين لم يزد مجموعه خلال السنوات الماضية عن 12 ألف طلب.







خ.أ



بنا 2148 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/19 - 09 : 02 AM