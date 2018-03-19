مناورات التمرين المشترك بين القوات السعودية والجيش الأمريكي (الصداقة 2018) تتواصل حتى الاربعاء المقبل الرياض في 18 مارس/بنا/ تستمر مناورات التمرين المشترك بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي ( الصداقة 2018)، الذي بدأ منذ أيام بميدان شمال 2 بالمنطقة الشمالية، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية، ومعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة بمنظومة الطائرة التكتيكية بدون طيار (حارس الأجواء) والمنظومات الردارية متعددة المهام.



وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن التمرين المشترك يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، وتضمن برنامج التدريب، التدريب على عمليات الحرب النظامية والغير نظامية، وكذلك عمليات التخطيط التنسيق المشترك والتدريب على أساليب الحرب الحديثة، كما أنه سيتم خلال الأيام القادمة التدريب على تنفيذ العديد من التكتيكات العسكرية والحربية واستخدام أساليب الحرب المتطورة وزيادة التنسيق العملياتي والعسكري.



وسيختتم تمرين (الصداقة 2018) فعالياته صباح يوم الأربعاء المقبل في مقر التمرين بميدان شمال2 بالمنطقة الشمالية بمناورات تنفذ فيها جميع العمليات التي تم التدريب عليها، بمشاركة جميع الوحدات من الجانبين.



خ.أ



بنا 2129 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/19 - 47 : 12 AM