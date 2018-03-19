فلاديمير بوتين يفوز برئاسة روسيا باكثر من 74 بالمائة من الاصوات موسكو في 18 مارس /بنا/ ذكرت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا مساء اليوم الأحد أن الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين فاز بنسبة 22ر74% من أصوات الناخبين .



وأضافت اللجنة أن تلك النتيجة جاءت بعد فرز 01ر40% من بطاقات الاقتراع وجاء منافس بوتين، بافال جرودينين في المركز الثاني بـ 03ر14% من الأصوات ثم فلاديمير جيرينوفسكي في المركز الثالث بـ 51ر6%.



ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيحكم لفترة رئاسة جديدة مدتها ستة أعوام من فوق منصة قبالة الميدان الأحمر في موسكو الليلة وأمام حشد من أنصاره الشكر للناخبين على دعمهم له قائلا " إن روسيا أمامها مستقبل عظيم شريطة أن يظل شعبها متحدا وإن نتيجة الانتخابات تمثل اعترافا بما تحقق من انجازات في السنوات القليلة الماضية رغم الأوضاع الصعبة.





س.ي



بنا 2037 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/03/18 - 45 : 11 PM