سمو الشيخ سلمان بن خليفة يستقبل السفير الروسي لدى البحرين المنامة في 18 مارس/ بنا / استقبل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، بمكتبه اليوم سعادة السيد فاغيف غاراييف سفير روسيا الاتحادية الصديقة لدى مملكة البحرين، حيث استعرض معه سبل تعزيز العلاقات البحرينية الروسية والنهوض بمستويات التعاون في كافة المجالات.



وأشاد سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وما يشهده مسار التعاون بينهما من نمو مضطرد بفضل المساعي المشتركة لتقوية أواصر تعاونهما وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.







م.ا.ب/س.ي



بنا 1847 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/18 - 53 : 09 PM