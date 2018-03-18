استشهاد فلسطيني في القدس المحتلة برصاص رجل شرطة اسرائيلي القدس المحتلة في 18 مارس/بنا/ استشهد فلسطيني برصاص احد رجال الشرطة الاسرائيليين بحجة مهاجمته حارس امن صهيوني بسكين في البلدة القديمة في القدس اليوم الاحد واصابه بجروح بالغة .



وقالت اجهزة الاسعاف انه تم نقل الحارس الامني الى المستشفى وحالته خطيرة بعد تعرضه لطعنة في الصدر.



واستشهد 32 فلسطينيا وقتل اربعة اسرائيليين منذ اعلان الرئيس الامريكي ترامب نقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس المحتلة ما ادى الى احتجاجات كبرى منددة بهذا القرار .





س.ي



بنا 1808 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/18 - 10 : 09 PM