الرئيس التنفيذي للمركز بحث مجالات التعاون الاعلامي بين البلدين.. سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين تزور مركز الاتصال الوطني

المنامة في 18 مارس/ بنا / استقبل سعادة الدكتور محمد علي بهزاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني سعادة السيدة سهى إبراهيم محمد رفعت الفار سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى المملكة صباح اليوم وذلك في اطار حرص المركز على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.



وخلال الزيارة جرى بحث واستعراض مجالات التعاون وسبل تطويرها، وقال الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني "اننا نحرص دائما على ان نبحث مجالات التعاون مع مختلف الخبرات والاطلاع على احدث مشاريع الاتصال الرسمي عربياً ودولياً بما يساعدنا في تحقيق الاهداف التي نتطلع للوصول إليها".



واضاف "ان لجمهورية مصر العربية مكانة خاصة لدى مملكة البحرين قيادة وشعبا، ونتطلع للاستفادة دائما من التجارب الناجحة فيها"، مشيرا إلى ان مركز الاتصال الوطني يتولّى مسؤولية التواصل مع وسائل الإعلام محلياً وإقليمياً ودولياً، ضمن شبكة فعّالة تضمن استمرارية التنسيق الدائم، والتواصل الاستراتيجي البنّاء بين المؤسسات المختلفة والجهات الحكومية، إضافة لتعريف الرأي العام المحلي والعالمي بالإنجازات التنموية والحضارية الشاملة والمتواصلة التي تشهدها مملكة البحرين.



واشاد الرئيس التنفيذي لما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية في مجال الاتصال مؤكدا ان المطلوب في ظل التحديات التي تواجه المنطقة هو تكثيف الجهود لما فيه خير وصالح شعوب المنطقة والعمل بيد واحدة كصوت عربي موحد يصد اي محاولات لاستهداف امن واستقرار شعوبنا.



من جهتها عبّرت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن بالغ سعادتها بزيارة مركز الاتصال الوطني، مؤكّدة أن زيارتها لهذا المركز تأتي تأكيداً على رسوخ العلاقة الثنائية التي تربط بلادها بمملكة البحرين، ووحدة رؤية قيادة البلدين الشقيقين اتجاه ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات وتحديات، إضافة للاطلاع على آلية عمل مركز الاتصال الوطني ودوره الاستراتيجي في توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1742 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/18 - 45 : 08 PM