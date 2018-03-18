سمو ولي العهد يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة اعادة انتخابه

المنامة في 18 مارس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وذلك بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.



واعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسة لتحقيق طموحات وتطلعات شعب بلاده الصديق في المزيد من التقدم والتطور.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1618 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/18 - 21 : 07 PM