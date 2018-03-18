الدفاع المدني يجري تمرين حريق وهمي بأحد المباني المنامة في 18 مارس/ بنا / ضمن خطة الإدارة العامة للدفاع المدني لتعزيز سلامة المباني واختبار الخطط المعدة للتعامل مع حالات الطوارئ وقياس سرعة الاستجابة، نفذت عدد من مراكز الدفاع المدني بالتعاون مع مديرية شرطة العاصمة وإدارة الشئون الصحية، تمرين حريق وهمي بأحد المباني.

وأكد العميد عبد العزيز راشد العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني على أهمية هذه التمارين ودورها في قياس الأداء ومدى جاهزية جميع منتسبي الإدارة للقيام بالمهام المنوطة بهم من خلال وضع فرضيات مختلفة للوقوف على نقاط القوة والضعف في التعامل، والاسترشاد بالدروس المستفادة لتقديم خدمات ذات جودة عالية تحافظ على مقدرات الوطن.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1528 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/18 - 38 : 06 PM