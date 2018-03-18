مقتل 3 حوثيين غرب تعز والجيش اليمني يحرر عدة مواقع في الجوف

عدن في 18 مارس/بنا/ لقي ثلاثة من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم اليوم في اشتباكات مع أفراد الجيش الوطني غرب تعز فيما تدور اشتباكات متقطعة وسط محاولات للميليشيا مهاجمة مواقع الجيش الوطني.



وتمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد من تحرير مواقع جديدة شمال غرب محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع المليشيات الانقلابية.



وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش نفذت صباح اليوم هجوما واسعاً على مواقع المليشيات بمديرية برط العنان شمالي غرب الجوف وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبال الظهرة الاستراتيجية.



كما تمكنت قوات الجيش وبإسناد مباشر من طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي، من تحرير خط وجبل المهور ومواقع الخور وصيح بذات المديرية، كما فرضت حصارًا خانقا على المليشيا الانقلابية في معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي.



ولا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش الوطني، وانهيار واسع في صفوف المليشيات، والتي تكبّدت اليوم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.







س.ي



بنا 1500 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/03/18 - 18 : 06 PM