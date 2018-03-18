عقد جلسة المشاورات السياسية الثالثة بين دولة الامارات وجمهورية مصر العربية

القاهرة في 18 مارس / بنا / عقدت في القاهرة اليوم جلسة المشاورات السياسية الثالثة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية رأسها عن دولة الامارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فيما رأسها عن الجانب المصري وزير الخارجية المصرية سامح شكري .

وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات ومنها التجارية والقنصلية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.



كما تناول الجانبان خلال الجلسة المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة العربية والمستويين الإقليمي والدولي وتم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا والعراق بالإضافة إلى بحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة ودعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط بين البلدين الشقيقين منذ عقود من الزمن مشيداً بمستوى التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة وعلى رأسها الإرهاب.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري على تميز العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات ومصر وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين مشيراً إلى أن الحرص على مواصلة العمل لتطويرها في شتى المجالات.





ع ذ



بنا 1450 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/03/18 - 55 : 05 PM