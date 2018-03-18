سمو رئيس الوزراء يستقبل أبناء واحفاد محمد بن فطيس بن سالم الهاجري‎ المنامة في 18 مارس/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية تعزيز التواصل والترابط المجتمعي، والحفاظ على ما يجمع أبناء الوطن من قيم وموروثات اجتماعية تشكل سمة أصيلة للمجتمع البحريني.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، قد استقبل بقصر القضيبية اليوم كلا من السيد علي والدكتور راشد وسالم أبناء محمد بن فطيس بن سالم الهاجري وابنائهم، وذلك للسلام على سموه.



وأشاد سموه بدور القبائل والعوائل البحرينية ومواقفها الوطنية المشرفة التي تشكل نموذجاً في الإخلاص والولاء للوطن، مستذكرا سموه بكل الاعتزاز والتقدير ما قدمته العوائل من إسهامات جليلة في مختلف المجالات لرفعة الوطن وإعلاء مكانته.



وأثنى سموه على ما تجسده عائلة الهاجري العريقة من نموذج مشرف للعائلة البحرينية، مشيدا بإسهامات رجالات العائلة ودورهم في بناء المجتمع وتقدمه.



وعبر أبناء محمد بن فطيس بن سالم الهاجري واحفاده عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على ما يوليه سموه من حرص واهتمام على تعزيز أواصر التواصل مع كافة مكونات المجتمع، داعين الله أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وأن يسدد خطاه لتعزيز رفعة وازدهار المملكة وشعبها.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1443 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/03/18 - 38 : 06 PM