الرئيس المصري يستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان

القاهرة في 18 مارس / بنا / استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقاهرة اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات .

وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.



كما بحث الجانبان عددا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ورحب الرئيس المصري بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مؤكداً على العلاقات الثنائية والأخوية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وأهمية مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات.

من جانبه أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات المتميزة مع جمهورية مصر العربية مؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشاد سموه بمستوى التنسيق والتشاور المكثف مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة وعلى رأسها الإرهاب.





ع ذ



بنا 1431 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/03/18 - 35 : 05 PM