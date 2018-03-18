وزير الداخلية السعودي يبحث مع المسئولين الفلبينيين العلاقات بين البلدين والموضوعات المشتركة

الرياض في 18 مارس / بنا / بحث سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، مع وزير الداخلية والحكم المحلي في الفلبين إيدواردو آنيو، "سبل تنسيق مسارات التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين"، وفق وكالة الانباء السعودية "واس".



كما تم خلال جلسة المباحثات التي عقدت في العاصمة الفلبينية "مانيلا" مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.



واستقبل وزير الداخلية السعودي، وزير الدفاع الوطني الفلبيني ديلفن لورينزانا، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر مستجدات الأحداث على الساحة الدولية.



كما استقبل الوزير السعودي اليوم مستشار الأمن القومي الفلبيني هيرموجينيس جونيور، وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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بنا 1429 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/03/18 - 31 : 05 PM