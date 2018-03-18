برئاسة سمو ولي العهد اللجنة العليا للتخطيط العمراني تعتمد واجهة بحرية تمتد الى 14 كيلومتر في مرحلتها الاولى

المنامة في 18 مارس/ بنا / وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني باعتماد المخطط العام للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية بين المنامة والمحرق والتي ستضم مضامير للمشي والجري والدراجات الهوائية والمساحات الخضراء والمرافق السياحية والترفيهية والمطاعم والخدمات.



ويأتي هذا المشروع في إطار ما تواصله اللجنة العليا من متابعة لتطوير أوجه التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني كعنصر تنموي محوري يستوعب متطلبات المواطنين على المستوى الخدمي، وذلك في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي أرسى أركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما عززته من مبادئ الاستدامة.



ووجه سموه إلى البدء بالعمل على المخططات التفصيلية للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية والتي تمتد بين الجفير وكورنيش الملك فيصل بمسافة تبلغ 14 كيلومتراً.



ويأتي مشروع الواجهة البحرية ضمن أولويات اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سموه كإحدى وسائل تعزيز التوزان العمراني عبر إيجاد المزيد من المساحات العامة لتكون متنفساً للمواطنين والمقيمين، خاصة وأن البحر مرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع البحريني منذ القدم.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1414 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/18 - 23 : 05 PM