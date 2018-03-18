استمرار فعاليات سوق البسطة المنامة في 18 مارس / بنا / تستمر فعاليات وبرامج سوق البسطة الذي تنظمه وتستضيفه قرية "جرافيتي"، الهادفة الى ابراز الهوية البحرينية الأصيلة وتعريف الأجيال بالتراث الوطني وثرائه وتنوعه، وذلك من خلال تسليط الضوء على العادات والتقاليد البحرينية، وأهم الصناعات والحرف التي كان الاباء والاجداد يمارسونها قديما، حيث يجسد سوق البسطة المظاهر الحياتية والمراحل التي مر بها المجتمع البحريني بما يحتويه من قيم وتقاليد.

وفي هذا السياق قدم مركز الحرفيين التابع لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ورش عمل تدريبية للأطفال حول صناعة الورق من سعف النخيل والتي تعتبر من الصناعات التقليدية وكان يزاولها الاجداد، وتعرف الجمهور على هذه الصناعة التي تعكس حياة الانسان البحريني في الماضي، حيث تعمل المملكة في إطار سعيها الدائم لإبراز الواجهة الحضارية للبلاد على استثمار الطاقات البشرية وتطويع كافة الجهود لضمان ديمومة هذه الحرف الحيوية الهامة، وقد لعبت البيئة دوراً ملحوظاً في تحديد نوع الصناعات والحرف التي امتهنها الانسان البحريني.



ومن البرامج الشبابية التي اطلقها سوق البسطة، برنامج اكتشاف المواهب الجديدة على مسرح البسطة والذي يهدف الى فتح المجال امام الشباب البحريني لعرض مواهبهم اما الجمهور ليصبحوا نجوما، كالتمثيل والغناء والعزف واداء الحركات الرياضية حتى يحصلوا على الدعم والرعاية المناسبة لمواهبهم وطاقاتهم.



كما شارك مستشفى السلام الدولي بفعالية توعوية بعنوان "سرطان الثدي" والتي أكدت أهمية الفحص المبكر للوقاية من سرطان الثدي، وأجاب الفريق الطبي التابع للمستشفى على استفسارات الحضور ، وقدم النصائح الطبية لتجنب الإصابة بالأمراض ، مؤكداً ضرورة تجنب زيادة الوزن والبدانة واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني، وعدم إهمال الفحص الدوري للثدي.



وبهذه المناسبة، أعرب الفنان والمخرج البحريني جمعان الرويعي عن سعادته بمشاركته في مسابقة اكتشاف المواهب الجديدة التي سوف تسهم في تسليط الضوء على المواهب البحرينية الشابة واختيار النخبة منهم لمواصلة مسيرتهم ودعم قدراتهم ورفع كفاءتهم، مشيداً بحرص القائمين على سوق البسطة في توفير الاجواء الاجتماعية والتراثية للجمهور البحريني والخليجي والزوار.



من جانبها اشارت الفنانة البحرينية شيماء سبت، الى ان مسابقة اكتشاف المواهب شهدت حضورا لافتاً سواء من قبل المشاركين فيها او من قبل الجمهور مما يؤكد أن أرض مملكة البحرين دائما هي أرض خصبة وتنبض بمبدعيها، منوهة بتفاعل الجمهور مع مثل هذه البرامج الثقافية والفنية.



ل.ب/ع ع



بنا 1351 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/18 - 14 : 05 PM