اختيار 10 مواهب للمشاركة في " تحدي الرواد 2018 " المنامة في 18 مارس/ بنا / أقامت شركة فين مارك كوميونيكيشنز مسابقة اكتشاف المواهب البحرينية على مسرح سوق البسطة في قرية جرافيتي بالزلاق يوم الجمعة تاماضي حيث تم اختيار المواهب المتميزة لتقديم عروض حية في الموسم السادس لمنافسة قطاع الأعمال " تحدي الرواد2018" والمزمع إقامتها من الفترة 22 إبريل حتى 26 إبريل القادم .



وفتحت المنافسة المجال لجميع الفئات العمرية ومن الجنسين، إلى جانب المشاركات من الدول الشقيقة، إذ اشتركت مواهب من مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية،الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، مصر، الأردن، باكستان والسودان. وغطت المسابقة جميع أنواع الترفيه وشملت من يملكون موهبة في الفن، الموسيقى والغناء والإنشاد، المكياج السينمائي، الرياضة، التصوير، الشعر، التمثيل، التصميم الجرافيكي، ألعاب الخفة والذكاء، الأعمال اليدوية.



وتم اختيار 10 مواهب ستخوض التحدي ليتم عرضها بعد ذلك على مسرح المنافسة وهم " مرتبين حسب الأعلى بالدرجات: مرام جعفر سعيد - 10سنوات- من مدرسة الروابي الخاصة عن موهبة الحساب الذهني بالطريقة الصينية "يوس ماس"، حمد حسين الحردان-14سنة- المكياج السينمائي، محمد القاسمي وريم عيسى من جامعه البحرين بتقليد الغناء الكارتوني، تركي نواف أحمد -11سنة - عن موهبة العزف، رزان محمود محمد عن موهبة الشعر، صلاح المداح "من ذوي الهمم" عن موهبة الشعر، صباح حسن سلمان-21 سنة- عن موهبة المكياج السينمائي، زكي عبدالله صالح من المملكة العربية السعودية عن موهبة عرض فقاعات الصابون، سارة زياد ديب من فلسطين عن موهبة التمثيل، أمنية حامد حمد من الجمهورية السودانية عن موهبة الشعر الغنائي.



وحكم في المنافسة لجنة تحكيم متخصصة وهم : الفنانة البحرينية شيماء سبت رئيسة جمعية متواجدين، و المخرج جمعان الرويعي مدرس تمثيل بمدرسة الموجة السابعة لتعليم الفنون، الدكتور محمد السيد أستاذ مساعد بجامعه البحرين تخصص إذاعة وتلفزيون، الموسيقي أحمد الغانم عازف فلوت ومؤلف موسيقي ورئيس قسم الموسيقا والفنون الشعبية بهيئة البحرين للثقافة والآثار.







ن.ف/س.ي



بنا 1350 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/18 - 19 : 05 PM