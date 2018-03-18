هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تشارك في فعاليات أسبوع المرور الخليجي

المنامة في 18 مارس/ بنا / تشارك هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الرابع والثلاثين الذي يعقد تحت شعار (حياتك أمانة)، حيث تنظم الإدارة العامة للمرور ضمن فعالياتها قرية مرورية بمجمع السيف تستمر حتى 31 مارس الجاري، وستتواجد الهيئة خلال هذه الفترة في المجمع لتستعرض الخدمات الإلكترونية المقدمة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وللتسجيل في المفتاح الإلكتروني.



ومن ضمن الخدمات التي ستستعرضها الهيئة خلال مشاركتها في القرية المرورية، تطبيق خدمات المرور المقدم بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة المتحدة للتأمين، بهدف التعريف عن الخدمات الجديدة والتحسينات التي أجريت على عدد من الخصائص والمزايا.



ومن بين تحديثات التطبيق تم إضافة خدمة التأمين لجسر الملك فهد، مع إمكانية تجديد الاحتفاظ بأرقام لوحات السيارات، وخدمة طلب التخفيض في رسوم تسجيل المركبة لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، إلى جانب خدمة الإشعارات المرورية عبر الرسائل النصية القصيرة SMS في حال حدوث المخالفة أو الحاجة لتجديد رخصة القيادة أو تسجيل المركبة، والاطلاع على المدفوعات السابقة التي جرت عبر التطبيق للأجهزة الذكية.



وأشاد السيد محمد عبدالعزيز القائم بأعمال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القنوات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجهود الإدارة العامة للمرور ودورها البارز في عملية التحول الإلكتروني وتطوير خدماتها الإلكترونية، مشيراً إلى أن خدمات الإدارة العامة للمرور تعد من أكثر الخدمات التي يقبل عليها الجمهور وتحصل عادةً على المراكز الأولى من حيث عدد وقيمة المعاملات الإلكترونية المنجزة وتؤكد الهيئة على استمرار مساعيها في تطوير الخدمات عبر مختلف القنوات الإلكترونية، وتقديم المزيد بغية تسهيل إنجازها وتقليل المراجعات المستمرة للإدارة.



وأشار محمد عبدالعزيز إلى أن عدداً من الخدمات المرورية تقتضي التعامل مع أكثر من جهة، لذلك عمدت الهيئة إلى جمع هذه الخدمات في تطبيق بحيث يتمكن المستفيد من إنجازها عبر منصة واحدة بصورة سهلة وسريعة، منوهاً إلى أن التطبيق يعد من أكثر الوسائل الملائمة لتقديم الخدمات التي تستهدف فئة كبيرة ومتنوعة من الأفراد، سواء من الراغبين في الحصول على رخصة السياقة، أو المعنيين من مكاتب شراء وتأجير السيارات، أو شركات التأمين والعاملين فيها، أو أصحاب السجلات التجارية الذي يندرج تحت أسمائهم سائقين.



جدير بالذكر أن التطبيق يحتوي على مجموعة من الخدمات كسجلي المروري الشامل، والدفع السريع لكل من المخالفات المرورية وتجديد المركبات ورخص السياقة، إلى جانب معلومات حول الوقود المناسب للسيارات، وتحديد موقع أقرب محطة بنزين وغيرها من الخدمات.





ح ب/س.ي



بنا 1344 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/18 - 48 : 04 PM