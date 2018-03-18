خبراء التحكيم الدولي ينهون في البحرين الجولة الأولى من تحكيم الدورة الرابعة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية المنامة في 18 مارس / بنا / أقام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بقصر القضيبية اليوم مأدبة غداء بحضور أعضاء مجلس أمناء الجائزة وذلك تكريماً لرئيس وأعضاء لجنة التحكيم برئاسة البروفيسور يان بولسن (السويد)، وأعضاء اللجنة معالي محمد بن عيسى (المملكة المغربية)، الدكتور لويس أمادو (البرتغال)، الدكتور شاهد مسعود خان (الباكستان)، الدكتورة أوا ماري كولسيك (السنغال)، السيدة سوزانا مابيل مالكورا (الأرجنتين)، والبروفيسور رياض حمزة (البحرين) بمشاركة علي عبدالله خليفة الأمين العام للجائزة.



وقد أطلع رئيس لجنة التحكيم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على نتائج الاجتماع الأول الذي تم خلاله استعراض أعمال المترشحين لنيل الجائزة في دورتها الرابعة 17 – 2019 وما تم تداوله من مقترحات تقدمت بها الأمانة العامة للجائزة حيث أشاد سمو رئيس مجلس الأمناء بجهود لجنة التحكيم وما أبدته من خبرة عالية في التوصل إلى الكشف المختصر الأول للمترشحين المحتمل فوز أحدهم بالجائزة عند التصفية النهائية.



ويؤمل أن تعاود اللجنة الاجتماع في جولة التصفية الثانية قبل أن تكلف الأمانة العامة بإجراء بحثها الميداني للتحقق من صدقية المعلومات الواردة عن كل مرشح في الكشف المختصر النهائي.



يشار إلى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تمنح في احتفالية كبرى تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي أنشأ الجائزة قبل عشر سنوات استحضارا لذكرى والده سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه وما حقق عهده الزاهر من منجزات وخدمات إنسانية جليلة.



ونالت الجائزة في الدورة الأولى الدكتورة الماليزية جميلة محمود عن جهودها في الإغاثة من الكوارث وفي الثانية البروفيسور الهندي أشيوتا سامنتا في الإغاثة من الفقر والعوز وفي دورة الجائزة الثالثة فاز مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية لجهوده المتميزة في الانتصار على المرض.



ل.ب/ع ع



بنا 1237 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/18 - 43 : 04 PM