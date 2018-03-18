برعاية من معالي الشيخة حصة آل خليفة.. انطلاق المؤتمر العالمي لريادة الأعمال والابتكار المنامة في 18 مارس / بنا / تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين- انطلقت صباح يوم الأحد جلسات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال والابتكار، والذي أقيم بفندق آرت روتانا أمواج بتنظيم من جامعة المملكة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمركز العربي الإقليمي لتنمية وتدريب رواد الأعمال والاستثمار، بشراكة استراتيجية من مؤسسة (تمكين) و(انجاز البحرين).



وخلال حفل الافتتاح أشادت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عبر كلمتها المسجلة بمبادرة جامعة المملكة في إطلاق المؤتمر، حيث يعتبر هذا المؤتمر ترجمة لجهود مملكة البحرين في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، مؤكدة على قدرة مملكة البحرين على توفير البيئة الداعمة لرواد الأعمال حول العالم.



من جانبه قال رئيس جامعة المملكة أ.د محمد جميل تيرو "إن ريادة الأعمال والابتكار لعبت في السنوات الاخيرة دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي، وإننا في مؤسسات التعليم العالي نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لإنشاء البيئة المثالية لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز استراتيجية التعليم العالي في هذا المجال"، مثنيا على دعم ومساندة التعليم العالي في إنجاح هذا المؤتمر.



وأبرز المؤتمر دور الجامعات والمدارس في إطلاق الإبداع والابتكار وركز على أهمية حاضنات الأعمال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المحلية والإقليمية والدولية من خلال مشاركة عدد من الجامعات والخبراء من الصين والسودان ومصر وتركيا والهند والكويت والسعودية، منها: Tongji University in Shanghai، Symbiosis International in India، جامعة الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة الإسكندرية، جامعة الكويت.



وخلال برنامج اليوم الأول تطرق المتحدثون في الجلسات الثلاث الأولى إلى كيفية تهيئة البيئة المناسبة لريادة الأعمال، ودور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة ريادة الأعمال ومفهوم وثقافة الابتكار وريادة الأعمال.



ن.ف/ع ع



بنا 1202 جمت 18/03/2018













عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/03/18 - 52 : 03 PM