قسم العيون بالسلمانية ينظم فعالية توعوية بمناسبة أسبوع الجلوكوما العالمي المنامة في 18 مارس / بنا / يقيم قسم العيون بمجمع السلمانية الطبي، فعالية توعوية حول مرض الجلوكوما، وذلك ضمن مشاركة البحرين لدول العالم في الاحتفال بأسبوع "الجلوكوما العالمي"، الذي يصادف الفترة من 11 وحتى 18 مارس الجاري .

وبهذه المناسبة، قال رئيس قسم العيون بمستشفى السلمانية الدكتور محمد نعيم ناصر: "إن هذا الاسبوع يسلط الضوء على مرض الجلوكوما لكونه أحد أهم أسباب الإصابة بالعمى وفقدان البصر عالمياً، والمسبب الرئيسي لمشاكل فقدان البصر غير القابلة للتصحيح".



وأشار الدكتور محمد إلى إنه يمكن علاج المرض وتجنب الإصابة بالعمى عن طريق التشخيص المبكر مبيناً أن المرض قد يصيب الأطفال والبالغين في عمر مبكر، ويتركز خطر الإصابة في فئات كبار السن مع تزايد احتمالية الإصابة به بعد عمر 40، كما تتركز الإصابة في مرضى السكري الذين لم تتم متابعة حالتهم، والأفراد من لديهم تاريخ عائلي للإصابة به.



وحول أهداف إقامة هذه الفعالية بين د. محمد أن أهداف هذه الفعالية تتمثل في توعيه الجمهور وتعريفهم بهذا المرض، والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً في عدد الإصابة به إلى 79.6 مليون شخص بحلول عام 2020 عالمياً.



وأكد أن الجلوكوما يعد ثاني أبرز أسباب الإصابة بالعمى وفقدان البصر عالمياً، وبالتالي فإن قسم العيون يسعى إلى تحقيق مبادرة الرؤية 2020 الإبصار، وهي مبادرة عالميه أطلقتها الوكالة الدولية لمكافحه العمى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تهدف لوضع برامج وخطط للحد من العمى الذي يمكن تجنبه بحلول 2020.



وأشار إلى أن مرض الجلوكوما "الماء الأزرق"، والماء الأسود هي أسماء لمرض ينشأ نتيجة ارتفاع ضغط العين فوق المعدل الطبيعي (10-21 ملم زئبقي)، مما يسبب تلفاً في أنسجة العصب البصري يؤدي لفقدان النظر الجانبي تدريجياً ثم فقدانه كاملاً في المراحل المتقدمة، ولو تم التشخيص مبكراً يمكن منع الإصابة بالعمى.



وقال الدكتور محمد: "إنه يوجد سائل يفرز داخل العين يسمى السائل المائي ويتم تصريفه خارجها عن طريق قنوات تصريف دقيقة موجودة في زاوية العين، وفي حالة عدم توازن كمية إفراز السائل وكمية التصريف، ينتج تجمع لهذا السائل داخل العين الذي يضغط بدوره على أنسجة العصب البصري ويؤدي لتلفه تدريجياً".



وأوضح أن ضيق قنوات التصريف أو ارتفاع ضغط العين يعود إلى عدة أسباب منها العيوب الخلقية وإصابات العين واستعمال الأدوية التي تحتوي على الكورتزون لفترات طويلة وبعض أمراض العين كأورام العين والالتهاب داخل العين والماء الأبيض، كما قد يصاب الأشخاص بالجلوكوما بدون أسباب.



وأضاف أن هناك أيضا عوامل تؤدي لزيادة فرصه إصابة الشخص بالجلوكوما كالتقدم بالسن والأصل الأفريقي وقصر النظر ووجود حالات سابقة من الجلوكوما في العائلة، وذوي البشرة الغامقة.



وقال "تختلف أعراض المرض باختلاف نوع المرض حيث يقسم المرض إلى جلوكوما الزاوية المفتوحة المزمنة وجلوكوما الزاوية المغلقة بنوعيها الحادة والمزمنة والجلوكوما الخلقية والجلوكوما الثانوية. وقد لا تظهر الكثير من الأعراض قبل أن يتضرر العصب البصري وقد يحدث ضرر بدون وجود ألم، وأول الأعراض تكون فقدان الرؤية المحيطية أو عدم وضوح في الرؤية يمتد لنوبات طويلة، وقد يحدث ألم في العينين أو حولهما، وفي بعض الحالات يرى الشخص المصاب هالات ملونة حول الأضواء. وفي حالة الارتفاع الشديد في الضغط قد يعاني المريض من احمرار شديد في العين مصاحب مع القيئ".



وأوضح قائلا" يهدف علاج المرض للسيطرة على ضغط العين لمنع المزيد من الضرر على العصب البصري تبعاً لحالة المريض، وقد يوصي الطبيب بقطرات للعين أو علاج الليزر أو التدخل الجراحي. وينصح المريض باتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل الخضراوات الورقية والأسماك، وممارسة الرياضة بشكل منتظم تساعد على انخفاض الضغط، وتقليل الكافيين، وزيادة شرب الماء والسوائل خلال اليوم".



ويقدم قسم العيون بمجمع السلمانية الطبي العديد من الخدمات لمرضى العيون المصابين بالجلوكوما، حيث يتواجد ثلاثة أخصائيين للجلوكوما، ويبلغ عدد العيادات المتخصصة تسع عيادات أسبوعياً.



ويتم فحص ضغط العين بجهاز الميكروسكوب الخاص أو قياس الضغط بنفخة الهواء، وجهاز الأشعة المقطعية لعصب العين وجهاز مجال الابصار، ويقوم الأطباء بالعلاج اللازم سواء عن طريق القطرات حيث تتوافر عدة أنواع للعلاج بحسب حالة المريض أو التدخل الجراحي والليزر.



وتجرى في مجمع السلمانية الطبي عمليات الجلوكوما، ويتم خلالها فتح قنوات تصريف للسائل المائي التي لا تعمل بشكل كاف، مما يجعل التصريف أكثر توازنا، وهناك عملية أخرى يقوم من خلالها الجراح بزراعة جهاز تصريف للسائل الزجاجي في حالة الأنواع المتقدمة من الجلوكوما، كما قد يلجأ الطبيب لأجراء العملية الجراحية أكثر من مرة أو العلاج بالليزر.



ويقيم قسم العيون بمجمع السلمانية الطبي، وبمناسبة الأسبوع العالمي للجلوكوما العديد من الفعاليات منها زيارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين للقيام بفحص العين للمترددين على الجمعية، وفعالية تثقيفية إلى جانب تدشين عيادة متخصصة للعدسات اللاصقة.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1200 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/03/18 - 28 : 03 PM