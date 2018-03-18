محافظ العاصمة: يوم الشراكة المجتمعية فتح آفاقاً للتعاون بين مختلف فئات المجتمع المنامة في 18 مارس/ بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن احتفال مملكة البحرين بيوم الشراكة المجتمعية يأتي تجسيداً لأهمية تعاون المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني مع رجال الأمن لتحقيق السلامة والأمن والأمان لمملكة البحرين، مشيداً بإطلاق معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في 18 مارس 2006م ليوم الشراكة المجتمعية، حرصاً من معاليه على فتح آفاق للتعاون والتفاعل في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية والدينية والاجتماعية، مما يؤدي إلى تفعيل التعاون وخلق أجواء إيجابية من أجل مجتمع آمن ومتعاون يعزز روح الأسرة الواحدة التي تتميز بها مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه لفعالية يوم الشراكة المجتمعية بمشاركة شرطة المجتمع ولجنة مكافحة العنف والإدمان (معا)، حيث استمع خلال الفعالية لشروحات عن أنشطة عمل الجهات المشاركة والسبل التي تبذلها في تعزيز التوعية المجتمعية بين أوساط المجتمع.



وأضاف "ستواصل المحافظة تنفيذ مشاريعها وبرامجها ومبادراتها الهادفة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في مختلف المجالات، حيث ستطلق النسخة الرابعة من برنامج "ويكند العاصمة"، وستقيم النسخة السادسة من النشاط الصيفي وذلك لما تحقق من كلي البرنامجين من نجاح كبير أسهم في احتواء الناشئة وعزز من مفهوم الشراكة المجتمعية، بالإضافة إلى تنظيم برنامج "أمة محمد" عليه الصلاة والسلام في نسخته السابعة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تأتي جميع الفعاليات المزمع إقامتها خلال العام الحالي تنفيذاً لمبادرة معالي وزير الداخلية في تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية، والتي أسهمت في تحقيق محافظة العاصمة لرؤيتها ورسالتها تجاه الوطن والمجتمع".



ن.ف/خ.س



بنا 1122 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/03/18 - 22 : 03 PM