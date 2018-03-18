عشرات المستوطنين والعساكر يقتحمون الاقصى القدس في 18 مارس /بنا/ اقتحم عشرات المستوطنين وعساكر الاحتلال بزيهم العسكري، المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، حسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية.



واوردت وكالة الانباء الفلسطينية ان اكثر من 150 مستوطنا، و47 جنديا إسرائيليا اقتحموا الاقصى المبارك من باب المغاربة، وعبر مجموعات صغيرة، واستمع المُقتحمون لشروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، في حين أدى عدد من المستوطنين حركات تلمودية صامتة، وحاول عدد آخر أداء شعائر في المسجد، في الوقت الذي فرض فيه حراس وسدنة المسجد رقابة صارمة على المُقتحمين لمنعهم من أداء صلوات تلمودية في المسجد المبارك.



واضافت الوكالة انه من المتوقع أن يرتفع عدد المستوطنين المُقتحمين للأقصى تدريجيا من اليوم وحتى بداية الشهر القادم، باعتبار أن اليوم هو الأول من شهر نيسان العبري، وبمنتصف هذا الشهر يأتي عيد الفصح العبري "البيسح".





خ.س



بنا 1039 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/03/18 - 46 : 01 PM