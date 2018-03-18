الأمين العام للناتو يتهم روسيا بزيادة العدوانية برلين في 18 مارس /بنا/ انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" النهج الذي تتبعه روسيا، ووصفه بأنه أصبح "أكثر عدوانية ولا يمكن التنبؤ به".



وأشار ينس ستولتنبرج في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم، إلى أنه بعد الضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم وتمركز قوات في جورجيا وكثير من الهجمات الإلكترونية، هناك تهديدات أخرى جديدة حاليا.



وأوضح أن روسيا تدمج مؤخرا أسلحة نووية في العقيدة العسكرية وفي تدريبات عسكرية، وأشار إلى أن هناك خطر يتمثل في أنه من الممكن أن تتحرك الحكومة الروسية تدريجيا من استخدام أسلحة تقليدية نحو استخدام أسلحة نووية.



مشددا على ضرورة أن تواصل دول حلف شمال الأطلسي تحسين جاهزيتها الدفاعية وقدراتها، وقال: "اعتقد أن المستشارة ميركل وزملاءها سوف يتخذون قرارات جديدة خلال قمة حلف الأطلسي في بروكسل في يوليو القادم . يتعين علينا أن نكون يقظين وحازمين".



وقال: "إننا مستعدون حاليا للرد، إذا تمت مهاجمة أي حليف عسكريا . إننا نعتزم الردع بالتأكيد. إننا لا نسعى لحرب".





خ.س



بنا 1018 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/18 - 29 : 01 PM