سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل المدير العام الاقليمي لشركة مايكروسوفت المنامة في 18 مارس/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية اليوم السيد سيد حشيش المدير العام الإقليمي لمنطقة الخليج لشركة مايكروسوفت.



وخلال اللقاء استمع سموه الى عرض حول أنشطة شركة مايكروسوفت في تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص نحو التحول الرقمي وجهودها التي تسهم في تحسين مهارات وقدرات العاملين في مجال تقنية المعلومات في المنطقة.



من جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة سعي الحكومة الدائم للتعاون مع شركات تقنية المعلومات الرائدة عالمياً، تحقيقا لاستدامة عملية تطوير البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين.



حضر المقابلة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والشيخ سيف بن هلال الحوسني المدير العام لمملكة البحرين وسلطنة عمان بشركة مايكروسوفت.





ل.ب/خ.س



بنا 0950 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/18 - 54 : 12 PM