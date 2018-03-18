الشيخ عبدالرحمن بن محمد يستعرض مع السفير الأمريكي ملامح التجربة البحرينية في التعايش السلمي المنامة في 18 مارس/ بنا / استقبل نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة في مكتبه صباح اليوم الأحد سفير الولايات المتحدة الأمريكية سعادة السيد جاستن سيبيريل بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى البحرين.



ورحب معاليه بسعادة السفير الأمريكي، متمنيًا له التوفيق في أداء عمله الدبلوماسي، وطيب الإقامة في مملكة البحرين، مشيدا بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من نمو مطرد، مثمنًا إسهامات الولايات المتحدة في الجهود الدولية المشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ولمكافحة الإرهاب وصانعيه ومموليه وداعميه.



واستعرض معاليه مع سعادة السفير الأمريكي ملامح التجربة البحرينية الطيبة في التعايش السلمي منذ القدم وحرص حكام البحرين وأهلها على حفظ هذه الصورة وترسيخها كجزء من الهوية البحرينية والثوابت الوطنية، موضحاً دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في هذا الجانب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ينطلق في رؤيته من تلك التجربة التي اعتبرها الجميع مثالاً يُحتذى به في هذا المجال.



من جانبه، أعرب سعادة السفير الأمريكي السيد جاستن سيبيريل عن تقديره لعمل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واعتزازه بعلاقات الصداقة العميقة مع المملكة، متطلعًا إلى تعزيز تلك العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



ن.ف/و.ش



بنا 0909 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/18 - 24 : 12 PM