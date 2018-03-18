جمعية المهندسين تعقد جمعيتها العمومية الثانية لعدم اكتمال النصاب المنامة في 18 مارس / بنا / قررت جمعية المهندسين البحرينية عقد اجتماعها الثاني الثلاثاء 20 مارس بمقر الجمعية بالجفير، وذلك بعد عقدها اجتماعها الأول 7 مارس.



وبانتهاء الوقت المحدد للترشح، أظهرت القوائم المقدمة تنافس كل من الدكتور ضياء عبد العزيز توفيقي والدكتور بشار حبيب أحمدي على منصب رئاسة مجلس إدارة الجمعية للدورة الانتخابية 2018 – 2020.



كما يتنافس عشرة مرشحين من أعضاء الجمعية على 4 مناصب في مجلس الإدارة وهم المهندس حسن المخرق، المهندس عباس الوطني، المهندس حسن البرني، المهندس فؤاد الشيخ، المهندس جميل العلوي، والمهندسة ريم خلفان، المهندس مهدي الجلاوي، المهندس محمد العصفور، الدكتورة رائدة العلوي، والمهندس حسين نجم.



ولعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، أصدرت الجمعية تعميماً إلى كافة أعضائها ممن يحق لهم التصويت الحرص على حضور الاجتماع الثاني، علماً بأن الجمعية تعقد اجتماعها الثالث في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بعد نصف ساعة منه، وسيكون النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع الثالث هو 10 % فقط من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت.



وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع المصادقة على جدول الأعمال، والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية للعام الماضي، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الدورة المنتهية، ومناقشة التقرير المالي للجمعية وتعيين مدققي الحسابات، وتشكيل لجنة انتخابات، وانتخاب الرئيس وأربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0849 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/18 - 52 : 11 AM