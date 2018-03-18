اردوغان يعلن السيطرة "الكاملة" على مركز مدينة عفرين اسطنبول في 18 مارس /بنا/ أكد الرئيس التركي رجب طيب ارودغان الأحد أن المقاتلين السوريين المدعومين من أنقرة سيطروا "بالكامل" على مركز مدينة عفرين شمال سوريا.



وقال اردوغان إن "وحدات من الجيش السوري الحر مدعومة من القوات المسلحة التركية سيطرت على مركز مدينة عفرين بالكامل هذا الصباح" مضيفا أن عمليات نزع الألغام لا تزال مستمرة.

وكان متحدث باسم الجيش السوري الحر المعارض ذكر في وقت سابق اليوم أن قوات المعارضة دخلت عفرين قبل فجر اليوم دون ان يواجهوا أي مقاومة، وأن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية انسحبوا.



واكدت الفصائل السورية الموالية لأنقرة انها توغلت داخل عفرين من المحورين الشرقي والغربي وسيطرت على حيي الأشرفية والجميلية.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال ان القوات التركية والجيش السوري الحر سيطرا بالكامل على منطقة عفرين والقرى التابعة لها، وإن معارك تدور في المدينة بعد دخول الجيش التركي والفصائل الموالية لها على أحياء منها.









خ.س



بنا 0842 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/18 - 50 : 11 AM