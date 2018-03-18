الخطوط السعودية تنقل أكثر من مليون و255 ألف مسافر من وإلى جازان العام الماضي جيزان في 18 مارس/ بنا / بلغ عدد المسافرين من وإلى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان العام الماضي 2017 على متن طائرات الخطوط السعودية "1.255.640" مسافراً عبر "10,254" رحلة, بزيادة 15.789 راكباً عن العام السابق 2016.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مدير الخطوط السعودية بجازان سعيد بن سلامة الحويفي أن إدارة الخطوط السعودية بجازان سجلت زيارة في عدد الرحلات القادمة والمغادرة للعام الماضي 2017 بنسبة 12.59% مقارنة بالعام السابق, وزيارة في أعداد الركاب المسافرين بنسبة 1.29%، فيما بلغت نسبة الأداء التشغيلي لرحلات السعودية بجازان 99.67%, وزيادة في معدل الحمولة بنسبة 4.31%.



وأفاد الحويفي أن الخطوط السعودية بجازان قدمت خلال العام الماضي العديد من الخدمات والإنجازات، وفي مقدمتها تقديم خدماتها لأفراد القوات العسكرية المرابطين على الحد الجنوبي بمنطقة جازان عبر مكتبها بمقر قوة جازان من خلال إصدار "20,980" تذكرة سفر العام الماضي فقط لمنسوبي القوات المرابطين بالمنطقة، والبدء في تشغيل طيران أديل في شهر ديسمبر 2017م بمعدل رحلتين يومياً من جيزان إلى الرياض ذهاباً وعودة, ورحلتين مماثلتين من جيزان إلى جدة، إلى جانب قيامها بتقديم خدمة الكراسي المتحركة لـ "3987" مسافراً على رحلات السعودية والعديد من الخدمات الأخرى.



وأكد الحويفي في ختام تصريحه حرص القائمين على إدارة الخطوط السعودية بجازان على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.



و.ش



بنا 0838 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/18 - 43 : 11 AM