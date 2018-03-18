سقوط طائرة حربية سورية شمال شرق دمشق دمشق في 18 مارس /بنا/ أفاد قائد عسكري في الجيش السوري الحر بسقوط طائرة حربية سورية في منطقة القلمون شمال شرق العاصمة دمشق صباح اليوم.



وقال القائد العسكري لـوكالة الأنباء الألمانية إن طائرة من نوع ميج 23 سقطت بعد اقلاعها من مطار الناصرية العسكري في منطقة القلمون شمال شرق منطقة دوما، بعد اندلاع حريق فيها.



وأضاف القائد العسكري "إلى الآن لم نتمكن من تحديد مكان قائد الطائرة ".



وتعتمد قوات الاسد على مطاري الضمير العسكري والناصرية في انطلاق طائراتها لقصف مدن وبلدات الغوطة الشرقية. وتسيطر فصائل الجيش السوري الحر على عدد من مدن وبلدات منطقة القلمون ومنها مدينة الرحيبة وعدد من البلدات في القلمون.





خ.س



بنا 0833 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/03/18 - 38 : 11 AM