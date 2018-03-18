الاحتلال يتوغل شرق قطاع غزة ويجبر فلسطيني على هدم منزله غزة في 18 مارس/ بنا /توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عشرات الامتار شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية ان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والاليات العسكرية توغلت عشرات الامتار شرقي بلدة عبسان وقامت بعملية تجريف في المنطقة.



وفي سياق متصل شرعت عائلة المواطن المقدسي إسحق الشويكي بهدم منزلها في حي العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس.

ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن المواطن الشويكي أنه اضطر لهدم منزله، بقرار من بلدية الاحتلال، تفاديا لدفع غرامات مالية، بدل أجرة الهدم، وعادة ما تكون فاتورتها عالية جدا، وتتراوح ما بين 50-60 ألف شيقل، بالإضافة الى عدم إلحاق الضرر بالطابق الأول، وهو عبارة عن منزل مبني منذ أكثر من 100 عام.



وأوضح أن بلدية الاحتلال أمهلته 30 يوما لتنفيذ قرار هدم المنزل؛ بحجة البناء دون ترخيص.

ولفت الشويكي إلى أنه شيّد منزله قبل 6 سنوات من "الصاج المقوى"، والجبص، وهو عبارة عن طابق ثانٍ، وتبلغ مساحته حوالي 50 مترا مربعا فقط.









و.ش



بنا 0827 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/18 - 31 : 11 AM