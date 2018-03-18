الدفاع الروسية: خروج أكثر من 68 ألف شخص من الغوطة الشرقية خلال عمل الممرات الآمنة دمشق في 18 مارس/ بنا / أعلن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا اليوم الأحد خروج أكثر من 20 ألاف مدني صباح اليوم الأحد، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية.



ونقلت "سبوتنيك" عن المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، خروج أكثر من 20 ألاف مدني صباح اليوم، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية.



وقال زولوتوخين اليوم: "حتى الساعة 10.00 صباحاً خرج أكثر من 20 ألف عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية، وخروج الناس مستمر".

وتعدى إجمالي عدد الخارجين خلال عمل الممرات الآمنة 68 ألف شخصا.



و.ش



بنا 0744 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/18 - 51 : 10 AM