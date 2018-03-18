أكثر من خمسة آلاف مدني غادروا الغوطة صباح اليوم الغوطة في 18 مارس /بنا/ غادر أكثر من خمسة آلاف شخص الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم وفقا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية عن مركز المصالحة في سوريا.

وجاء في بيان المركز الروسي الذي تديره وزارة الدفاع الروسية ان أكثر من خمسة آلاف مدني خرجوا من بلدات الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم عبر الممر الإنساني في قرية حمورية.



وشهد معبر حمورية الإنساني أمس خروج 30732 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة.



كما أشار المركز في وقت سابق إلى أن معبر مخيم الوافدين شهد أمس خروج 272 مدنيا منهم 137 طفلا ليبلغ العدد الإجمالي للذين عبروا هذا الممر من 28 فبراير الماضي لغاية الآن 1328 مدنيا.



كما يستمر سريان هدنة حرستا في الغوطة الشرقية لمدة 24 ساعة، والتي أعلن عنها ظهر أمس السبت، وتنتهي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.



وكانت فصائل من المعارضة السورية في الغوطة الشرقية أعلنت أمس التزامها بتنفيذ القرارات الأممية واستعدادها للحوار مع روسيا شريطة أن ترعى الأمم المتحدة المحادثات المقترحة.





خ.س



بنا 0723 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/03/18 - 35 : 10 AM