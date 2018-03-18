محافظ العاصمة يتسلم أطروحة دكتوراه عن هندسة السلامة المنامة في 18 مارس/ بنا / تسلم معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة نسخة من أطروحة دكتوراه أعدها الباحث المهندس جمال كمال في فلسفة علوم النار وهندسة السلامة، والتي تتضمن دراسة لوضع بيوت الإسكان بالمملكة في ظل غياب العازل الحراري.

واستمع معاليه من الباحث إلى أهداف الدراسة التي تناولت حالات اندلاع الحرائق في بيوت الإسكان وانبعاث الغازات السامة، حيث ارتأت الدراسة أن وضع مرشات الماء في تلك البيوت تقلل من نسبة الغازات السامة المنبعثة أثناء الحرائق مثل أول أكسيد الكربون، والذي يعتبر سببا رئيسيا للاختناق والوفاة، كما تقلل من نسبة الحرارة المنبعثة أثناء الحرائق بما يؤدي إلى الحد من المخاطر التي قد تؤثر على البيوت المجاورة.



وأثنى معالي المحافظ على الجهود التي بذلها الباحث خلال إعداد الأطروحة التي خلصت إلى نتائج تستحق البحث ودراسة مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، مشيداً بالإسهامات البارزة لكافة الباحثين البحرينيين في مجال البحث العلمي بمختلف التخصصات وما وصلوا إليه من مستويات علمية متقدمة، معرباً عن تمنياته للباحث بالتوفيق والنجاح.



ومن جهته، أعرب الدكتور المهندس جمال كمال عن شكره وتقديره لمحافظ العاصمة على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب، مثنياً على دور معاليه الإيجابي في دعم الدراسات والبحوث العلمية وتشجيع الكفاءات البحرينية.



ن.ف/خ.س



بنا 0708 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 123 اخر تحديث : 2018/03/18 - 27 : 10 AM