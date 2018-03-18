الجيش والمقاومة اليمنيان يحرران مواقع جديدة في البيضاء البيضاء في 18 مارس /بنا/ اعلن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، تحرير ثلاثة مواقع جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان قوات الجيش شنت هجوما عنيفا وواسعا ضد المليشيا الانقلابية في مديرية ناطع بالبيضاء وتمكنت من تحرير ثلاثة مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها المليشيا الانقلابية.



واضاف "ان الجيش مسنودا بالمقاومة تمكنوا من تحرير موقع باعرف الذي يقع في ميمنة الجبهة، وموقع ظهر البير بقلب الجبهه وموقع مفرق اعشار بالميسرة وما زال التقدم مستمرا باتجاه مديرية الملاجم لتحرير ما تبقى من المواقع بمديرية ناطع".



واشار المصدر الى ان المواجهات اسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الانقلابية واسر 11 اخرين ، فيما استشهد سته من الجيش الوطني والمقاومة واصيب سبعة اخرون بجروح.





خ.س



بنا 0611 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/18 - 16 : 09 AM